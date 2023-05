NAHK PINGULE NIITIDE VÕI OMA VERE ABIL?! Plastikakirurg hindab, kas püsivaid muutusi võib saada ka noa alla minemata

Kas noorusejahil on kirurgilisele lõikusele ka tõsiseltvõetavaid alternatiive? Mõned pakutavad võimalused on naha noorendamine omaenda verega ning niidid, millega sikutatakse nägu rohkem pingule või tekitatakse „rebasesilma efekt“. Plastikakirurg räägib, kui suurt mõju on neist loota.