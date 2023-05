„FUHH, KUI RÕVE ÜLESÜSTITUD PARDIMOKK!“ Ilusüste armastav naine ei lase ennast kriitikast kõigutada

Anna on üks paljudest naistest, kes kohendavad oma nägu ilusüstidega. Esimesed sutsud huultesse lasi ta teha 20aastaselt. „Mulle meeldib, kui huuled on suured ja nägu sile. Kõik on sümmeetriline ja paigas. Minu arust käivad iluteenused ja kohendamised naiseks olemise juurde. Olen juba päris varajases nooruses neid teinud. Siis küll märksa vähem kui nüüd,“ sõnab naine.