USKUMATU! Igavese nooruse saladuse avastanud 90aastane Joan Collins: „Tunnen end endiselt nagu 40!“

Joani armukestest ja seaduslikest abikaasadest võiks kirjutada mahuka raamatu, sest näitlejanna on altari ees käinud viis korda. Peruus sündinud Hollywoodi produtsendi Percy Gibsoniga vahetati sõrmuseid 2002. aastal ja sellest ajast saati on nende vanusevahe meedial pidevalt hambus. Percy on Joanist suisa 32 aastat noorem.

Ent Joanile on see ükskõik, sest peab Percyt oma hingesugulaseks. Lisaks on näitlejanna tuntud sädeleva huumorimeelega. Ajakirjaniku küsimuse peale nii suure vanusevahe kohta vaatas Collins abikaasale otsa ja kehitas lootusetult õlgu. „Kui ta sureb, siis sureb.“