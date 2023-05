Rohepööre muuseumides: ka kunstnikud mõtisklevad, milliseid keskkonnajälgi tekitavad nende taiesed

Esimese Eesti muuseumina pälvis Kumu aasta tagasi rohelise muuseumi märgise ja siin tegutseb keskkonnahoiu töörühm, mille juht on kunstiteadlane Karin Vicente.

Äsja avatud näitusel „Kunst antropotseeni ajastul“ oli mitu kuraatorit, kes vaatasid muuseumi kunstikogud üle ökokriitilise pilguga. Palju leidus teoseid, mis kujutavad keskkonnateadlikkust. Samuti sündis taieseid just selle väljapaneku jaoks. Näituse nimes sisalduv antropotseen tähendab inimese ajastut. Inimmõju keskkonnale on kasvanud nii suureks, et see mõjutab juba me planeetigi. Kõigile on selge, et ökokriisis tuleb inimkäitumises varasemat ümber hinnata. Ja midagi muuta – isegi muuseumis.