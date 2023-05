SALEDAKS DIEEDI JA STRESSITA! 5D-salenemise meetod põhineb emotsioonide juhtimisel

ENERGIA VOOLAB: Kui Annikal on millestki kahju, siis vaid sellest, et ta ei teadnud nooruses, kuidas õigete asjade tegemine annab energiat. Nüüd, kui ta on tantsija, on ta üliõnnelik ning otsustanud toetada teisigi. Üks viis, kuidas tema tegemistest aimu saada, on kuulata internetist tema taskuhäälingut „Emotsionaalne intelligentsus“.