Kõigi lemmik Juuli Lill kirglikust abielust: „Korra oleme lahutusepaberid sisse viinud. Maksin riigilõivugi ära!“

Kohtume Juuliga tema uues kodus Tallinnas Nõmme majas, mis kuulus omal ajal kuulsa kirurgi Arnold Seppo perele. Avaraid tube täidab soe õhtuvalgus. Juuli sätib ümaral massiivsel laual paika lepatriinudega serviisi ja teatab: „Mimosat serveerime nendest ägedatest klaasidest, mis jäid siia kappi vanast omanikust.“

Pererahvas kolis sisse veebruaris ja majas on veel palju asju pooleli. Juulile meeldib, et saab tasa ja targu nokitseda ja mis salata, ka raha tuleb vahepeal koguda. „Eks meil oli ka natuke mure, et kuidas me selle laenukoormusega hakkama saame. Euribor on tõstnud ka meie intresse ja minu palk läheb praegu sisuliselt laenu tagasi maksmisele. Andres rabab kolmel kohal ja tema palgast siis elame.“