Ainulaadne ilu meelitab lillepäevadele nuusutama ja imetlema

„Tulin aiast ja kaks esimest pojengisorti juba õitsevad,“ lausub Viljandimaal asuva Kaevandi talu perenaine Anu Nurmsalu ajakirjanikule rahulolevalt. Naine on rajanud Eesti ühe suurema pojengikollektsiooni. Taimehuviliste seas tuntud pojengipäevadeni on kuu jagu aega ja võib arvata, et kaunid lilled lasevad siis imetleda kogu võimsuses oma külluslikku ja lopsakat õitevahtu.

90 pojengisorti

Need said alguse kümme aastat tagasi, mil Anu hoole all oleva uhke lilleaia sortimendirikkus oli juba nii suur ja põnev, et ta ei raatsinud kogu seda ilu enam endale hoida. „Inimene saab lillepäevadel õisi imetleda, katsuda ja nuusutada. Kõik pojengid ei lõhna ja kaugeltki kõik õied ei lõhna meeldivalt,“ lausub perenaine. Ta teab, et nii mõnigi külaline tulebki seda suurejoonelist ilu vaatama puhtalt uudishimu pärast, sest pojengipäevad annavad selleks võimaluse.