GALERII | Levi’s® ikoonilised teksad tähistavad 150. aastapäeva

Foto : Levi’s®

20. mail 1873 tööpükste vaskneetidele välja antud patendist sai alguse ajatu disain, mis on viimase 150 aasta jooksul muutunud kõige ikoonilisemaks ja mõjukamaks rõivaesemeks. Teksapükste perekond 501® on murdnud aja- ja kultuuride piire, ilmudes riidekappidesse põlvkond põlvkonna järel, ning on tänagi kõikjal fännide lemmik.

Mudel 501® eristub oma klassikalise lõike poolest, mis on püsinud muutumatuna aastakümneid. Levi's 501® on tuntud ka kvaliteetse denimkanga poolest, mis muudab teksad vastupidavaks ja sujuvalt kohanduvaks kandja kehaga. Rõivatüki populaarsus tuleneb ajatust stiilist, mis sobib igasuguste rõivastega ning erinevate kehatüüpidega ning on populaarne nii meeste kui ka naiste seas.

Foto : Levi’s®

Levi’s® 501®-l on oluline koht moeajaloos: see on olnud stiilne valik juba poolteist sajandit. Neid ajatuid teksaseid on kandnud paljud kuulsused ja moeikoonid – see on näide sellest, kuidas üks rõivaese võib kesta aastakümneid, jäädes samal ajal ühtviisi moekaks ja ihaldusväärseks. Need teksad on osa denimkultuurist ning esindavad klassikalist ja ajatut stiili, mida austatakse ja hindatakse üle maailma.