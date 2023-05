LIDLI AVASTUSRETK | Eksperiment: neljakesi 20 euro eest välja sööma

Seadsin eesmärgiks, et 20 € eest peab söönuks saama neli täiskasvanut. Kindlasti pidi menüüs olema liha. Samuti tahtsin, et liha grillimise ajaks oleks kohe midagi näksida, sest näljasena söögi ootamine ei meeldi kellelegi. Kõik söödav pidi olema lihtsasti serveeritav. Lisaks soovisin, et soolast ja magusat oleks tasakaalus. Et tekiks kolmekäigulise eine mulje: snäkid, päris toit ja midagi magusat.