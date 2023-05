Põlev kangas, raamaturiiulil lõksus näitlejad ja haiglasse sattunud lapsed... need on vaid mõned seigad vanameister Ivo Eensalu käe all lavale jõudnud sajast lavastusest: "Midagi on ikka tehtud ka!"

See kevad tuli Ivole (74) pisut teisiti.

Pealtnäha on kõik justkui vanaviisi. Ooperilauljast abikaasa Marika on endiselt tema kõrval, aias valmistuvad suviseks õitemereks seitsekümmend roosisorti, sügiseseks korjeks viinamarjad ja pereseltsilisteks on kolm siili, kes elavad neile spetsiaalselt ehitatud majakeses.

„Neile on nii ilusad pesad tehtud. Lehed tõid nad ise, mina ostsin loomapoest allapanuks heina,“ kirjeldab Ivo soojalt.

Ometi ei jõudnud peaaegu 18aastaseks elanud suur sõber, pärsia kass Joosep peatset esietendust ära oodata. Varsti Hüüru mõisas esietenduvas „Korduseksamis“ olnuks tema täita kass Sepiku roll. „Peame kassi ikkagi kuskilt saama,“ loodab mees. „Kirjelduse järgi peaks ta olema ülesöömisest paks ja vana.“