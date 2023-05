PEA PILVEDES JA HAMBAD VARNAS? Noored räägivad, kuidas värske tudengina ülikoolis toime tulla

Neid, kes sel sügisel tudengistaatusesse jõuavad, ootab kohanemine kõrgkooliga alles ees - ehk on selle juures pisut abi nende kogemustest, kes on just oma esimest ülikooliaastat lõpetamas. Küsitlesime kolme neist, aga mõistlik oleks, kui igaüks, kel eriala valitud, leiaks aegsasti enne kooliaasta algust mõne sama eriala tudengi või juba lõpetanu, kellelt uurida, mis siis täpselt ees ootab.