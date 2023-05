MUGAVUSES ASENDAMATUD: Tunked toovad argipäeva lusti ja mängulisust

Kindlasti ei leia tunkesid igast garderoobist. Pigem tekitab see rõivatükk paljudes võõrastust, meenutades rohkem lapsepõlve kui naiseks olemise võlusid. Sellest on kahjugi, sest traksid on mitmekülgne valik, millega oma välimust muuta kas veidi poisilikuks või vastupidi, panna selga kõige romantilisematel hetkedel.