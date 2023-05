UUE ELU ALGUS PORTUGALI PÄIKESE ALL. Kristiina Heinmets: „Ma ei pea enam olema põetaja, teenija ja poksikott ega kogu inimese sisemise viha sihtmärk!“

Kui Miss Estonia Kristiina Heinmets kolm aastat tagasi üksi Portugali reisile läks, oli see tema esimene puhkus lahutatud naisena. Nüüd on Lissabon ta uus kodulinn. „Olen nagu uuesti sündinud,“ kinnitab naine, kelle elus on viimased aastad olnud nii keerulised, et lõivu on tulnud maksta ka tervisega.