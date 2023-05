Kaitse lapsi päikesepõletuste eest

Alla kuue kuu vanust last ei maksa üldse otsese päikese kätte viia. Kui beebi on saanud pooleaastaseks, võib temaga alguses päikese käes olla 5–7 minutit korraga ja tasapisi aega pikendada. Vältida tasub aega kella 11 ja 15 vahel, kui ultraviolettkiirgus on kõige tugevam.