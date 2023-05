„USSIKEELED“ | NEETUD 20NDAD: hea, et need läbi on. Iseasi, kas sai õppust võetud

20ndad pidid olema naise elus need kõige paremad aastad. Tegelikkus… on veidi midagi muud. See on ajajärk, kui sa oled kõige ebakindlam, vaesem ja saatusele lükata-tõmmata. Jah, keha on ilusam ja jõud on tipus, ent kasutada sa tõenäoliselt looduse poolt antut täiel määral ei oska. Hea, kui suudad suurematest ärakasutustest hoiduda.