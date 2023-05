SEE PINGUTUS ON IGA SAMMU VÄÄRT! Minge kogu perega matkarajale

Sellest, et lapsed on liialt palju ninapidi ekraanides ja liiguvad murettekitavalt vähe, räägitakse aina rohkem. Sageli kurdavad emad-isad, et väga raske on võsukesi õue saada. Matkaentusiastist loodusesõber ja kahe tütre ema Pille Väljataga ütleb, et kõige paremini töötab sellisel puhul eeskuju.