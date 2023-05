LAPSE SURMAST EI SAA KUNAGI ÜLE: tütre vähile kaotanud Laine leiab jõudu saatusekaaslaste aitamisest ja korraldab juba kümnendat aastat Pardirallit

Inspiratsiooni edasiminekuks ja saatusekaaslastele toetava käe ulatamiseks sai Laine (59) ühest Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu suvelaagrist. Seal rääkis Soome samasuguse ühenduse president, et pühendab vähihaigete laste toetuseks aja, mis muidu kulunuks oma lapsega tegelemisele. Ka tema oli oma lapse vähktõvele kaotanud.

Laine tütar Maarika oli kolme ja poolene, kui tal üsna tavapärase adenoidide operatsiooni järel veri hüübida ei tahtnud. Miks, ei osanud keegi öelda, küll aga leidis kõrva-nina-kurguarst, et tüdrukukese lümfisõlmed on üleval kui pärlikee. Perearsti läbivaatus ei ennustanud midagi halba. Ent laps oli endiselt loid ja passiivne, tahtis vaid magada. Laine mäletab ta jalgadelt ohtralt veretäppe, mida pidas toona sünnimärkideks – sellisteks, nagu need olid Maarika vanaemalgi.