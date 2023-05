Kuidas valida sobivaim probiootikum?

Millist kasu tervisele annavad probiootikumid?

Lisaks sellele, et probiootilised bakterid aitavad seedimist korrastada, on neist palju kasu organismi kaitsevõime tugevdamisel ja erinevate toiduallergiatega toimetulemisel. On leidnud kinnitust, et probiootikumidest on abi ka kolesteroolitaseme alandamisel, maohaavandite ravis ning erinevate põletikuliste seisundite leevendamisel. Teadusuuringutega on näidatud, et probiootikumide kasutamine võib toetada südame tervist ning isegi aidata kehakaalu langetada.

Millised on kõige uuemad probiootikumid?

Probiootilised preparaadid on olnud meie apteekides saadaval juba üle kahekümne aasta. Selle aja jooksul on teadus kiiresti edasi arenenud ning ka probiootilisi tooteid on samm-sammult täiustatud ja efektiivsemaks muudetud.

Aga nüüd, paari viimase aasta jooksul on toimunud probiootikumide arenduses suur läbimurre, võiks isegi öelda – revolutsioon. Teaduslike uuringute tulemusena on loodud täiesti uus probiootikumide põlvkond – niinimetatud biokile-probiootikumid.

Kõik siiani turustatud probiootilised tooted sisaldavad üksikuid kasulike bakterite rakke. Eraldiseisev bakterirakk on suhteliselt kaitsetu ning võib seedetraktis kergesti hävida maohappe, sapphapete ja muude tegurite mõjul. Üksikud bakterirakud on ka väga tundlikud antibiootikumide toimele. Selleks, et ellu jääda ja kasvada, peavad bakterid moodustama soolestiku seintel koosluse, mida nimetatakse biokileks.

Revolutsioon probiootikumide vallas: biokile-probiootikumid