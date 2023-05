Kuidas valida õige auto: diislist elektriautoni, milline on sinu jaoks parim valik?

Eeliste ja puuduste võrdlus

Diisel- ja bensiinimootoriga autod on hetkel odavamad, kuid nende tulevik on ebakindel keskkonnapoliitika tõttu. Hübriidautod pakuvad head kompromissi kütusesäästlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse vahel, kuid nende hind on kõrgem. Elektriautod on keskkonnasõbralikumad ja kulud madalamad, kuid nende esialgne ostuhind ja hetkel veel välja arendamata laiaulatuslik laadimistaristu võivad olla takistuseks.