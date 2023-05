Triinu on permaaiandusest vaimustuses: "Ei mingit kaevamist, minimaalselt rohimist. Pole rasket ega füüsilist, mõttetut tööd!"

Triinu (48) on oma mitmekesist aeda Vastseliina kandis rajanud kümmekond aastat, seal lokkab ohtralt erinevaid taimi. Tema jaoks on oluline süsteemsus ja efektiivne majapidamine. Samuti tasakaalu loomine nii välimises kui ka enda „sisemises aias“. Talle on meelde jäänud ütlus: „Kõik hädad algavad siis, kui sa lähed oma aiast välja“. Teine naist kõnetav tsitaat on „Hoolitse oma aia eest“. Pilt läheb selgeks, kui keegi sõnastab ära selle, mida sa sügaval sisimas tajud.