„Kui juuksed ei lähe pesus korralikult puhtaks või muutuvad liiga kiiresti mustaks, on aeg proovida sügavpuhastavat šampooni,“ kinnitab Fiore Ilusalongi juuksur Kaia Talpas. Nagu toote nimigi reedab, on tegemist juuksehoolduse raskekahurväega ehk see on loodud tegema tööd sügavuti.