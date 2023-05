Lugeja | Vara tuleb jagada enne surma: vend tahab õe vanematele kuulunud korterist välja visata

Vanemad pärandasid korteri tütrele ja pojale võrdses osas. Nüüd on aastaid pärast vanemate surma õde ja vend lepitamatult tülli pööranud. Asi on läinud niivõrd kaugele, et vend ähvardas õde nõudega, et tahab poolt korterist nüüd ja kohe.