VAHVA HOBI | Ema ja tütar koguvad inspiratsiooni ulmekirjandusest ning meisterdavad üheskoos kõhedavõitu gootilikke autorinukke

May (72) tõstab hellalt kastidest välja sinna pakitud nukke. Tegelikult on tal neid voodi all veel. Ja garaažis. Väiksematesse üksteise otsa laotud karpidesse on hoiustatud nukkude jupid, mis alles ootavad omavahel liitmist. Mõnel nukul on nimi ka. Näiteks Tiina, ülemõtleja. Kastanpunaste juustega, suurte silmadega Rita on aga siinkirjutaja meelest May tütre Ursula (47) moodi.

Nukud on pakitud või ripuvad seintel, ka uste ja kardina taga, et perenaise võimas must kõuts Greebo neid käpaga maha ei saaks lükata. Sest siis oleksid killud järel – kõik nukud on ju keraamilised.

Imed savikotist

Mõlemad naised on õppinud eri aegadel Tallinna Ülikoolis, toonases pedas kunstiõpetajaks. Ent kuidas nad just keraamikani jõudsid?