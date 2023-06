Lauljanna Teele Viira aitab konstellatsiooniterapeudina hädalisi: „Elu mõte ei ole üks enda lõputu surkimine või probleemitu oleku tagaajamine.“

Tuntud terapeudi tugitooli viis Teele (34) istuma üks Ants Rootslasest kirjutatud artikkel. „Isegi lõpuni lugemata kõnetas see mind tugevalt. Adusin, et see on midagi huvitavat, ja tekkis soov uurida, kellega ja millega on tegu. Läksin teraapiasse, sest olin mõistnud, et minu elus on mingid hetked ja olukorrad, mis mind sisemiselt käivitavad, kuid mitte positiivses mõttes,“ meenutab Teele. Kuna naine oli tol hetkel ka tütreootel, olid tema jaoks olulised küsimused, mida ta saab teha, muuta ja näha endas, et järgmise põlvkonna tütarlaps saaks parima võimaliku toetuse kasvamisel.