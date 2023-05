Tervendaja Mai-Agate Väljataga: „Õpi oma mõtteid tähele panema. Negatiivsed tunded keeravad tervise tuksi.“

Mai-Agate on seda meelt, et lapsi ei pea kasvatama, lapsed kasvavad ise. Kuid koos vabadusega käib alati ka vastutus. „Mina sündisin talus. Seal ei olnud kellelgi aega laste pärast muretseda – et kuidas neil koolis läheb ja kas nad ikka saavad hakkama. Taluinimesed on hoopis teine klass,“ räägib ta. Taluinimesed teevad tööd: perenaine lüpsab lehmi, peremees käib põllul ja heinamaal. Igaühel on oma töö. Ja lapsed kasvavad ise. Lisaks on neil oma töökesed. Sest kui sa kuulud perekonda – või mis tahes kogukonda –, on loomulik, et annad selle kogukonna hüvanguks omapoolse panuse.

/…/

Koerad ja kassid õpetavad Mai-Agate sõnul inimestele kaht olulist asja – kass enesekehtestamist ja koer tingimusteta armastust. „Kui näiteks laps ei saa kuidagi enda kehtestamisega hakkama, võta talle kass. Kass õpetab teda,“ annab tervendaja nõu.

/…/

Ämm suri lihavõttepühade paiku. Ja peaaegu kohe helistas ka Moonika – ämm oligi endast märku andnud. Ta ei olnud silmaotsaski sallinud neid varda otsas tutsakaid, mida lihavõtete ajal vaasi pannakse. Ütles alati Moonikale, et toogu pajupõõsast päris oksad ja pangu need vaasi, ärgu hoidku surnud tutte laua peal. Aga Moonikal olid justnimelt need tutid vaasis. „Ämm suri öösel ja kui Moonika hommikul ärkas, olid kõik tutsakad vaasist välja virutatud ja mööda tuba laiali puistatud. Moonika sai kohe aru, et ämma käsi oli mängus.“