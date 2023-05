Tervendaja Mai-Agate Väljataga: „Koerad ja kassid õpetavad meile kaht olulist asja – kass enesekehtestamist ja koer tingimusteta armastust. Kui laps ei saa enda kehtestamisega hakkama, võta talle kass.“

Teadmanaine tõdeb, et inimesed on praegu väga vihased. Sageli lööb kaane pealt ära täiesti suvalises olukorras, kus vihastamiseks üldse põhjust ei olegi ning inimene ise on oma äkilisest reaktsioonist hämmingus. Rohkem on ka teisi raskeid tundeid: hirmu, muretsemist, ärevust, süütunnet. Kas noorus on hukas ja inimkond hakkab kollektiivselt hulluks minema?