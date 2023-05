Terapeut Katre Kuus: „Me ei saa teha kedagi terveks, ilma talle tema enda vastutust jätmata.“

Katre veab enesearengugruppe ja korraldab laagreid, mis on võimsad reaalsuse muutjad ja sageduse tõstjad. Tema juurde tulevad inimesed, kes on enesearenguga juba aastaid tööd teinud. Naine ütleb, et ta ei ole laagrite looja, vaid need sünnivad läbi tema koosloomes. Kui kõrge teadlikkusega inimesed ühendavad oma energiad, luuakse võimsam tasand.

Tänu iseenda arengule, gruppidele ja klienditöödele mõistab ta selgelt, kuidas me inimestena funktsioneerime ning kuidas saame luua ja muuta oma reaalsust. See on nn reaalsusloome, millest meile ei ole elus kunagi varem räägitud. Kes ei ole jõudnud teadliku eluni, sellele tundub, et kõik lihtsalt juhtub. Inimene elab tihti nii, nagu ei olekski õigust olla terve, rikas, heas suhtes, teha iga päev just neid valikuid, mida ta päriselt soovib. Enamasti on probleem see, et inimene ei usu iseenda väesse. Tuleb leida oma vägi ja mõista, et mina ise olen selle maailma muutja ja see on võimalik, see on tulemuslik.