Kõmuline blogija Mallu Mariann Treimann: „Ma arvan, et olen väga tšill ema.“

ui sa ei ole Naistelehe väga ammune lugeja, ei pruugi sa ehk teadagi, et enne esimese lapse sündi töötas Mallu ajakirjanikuna ... Naistelehes. Koos lapsehoolduspuhkusega suisa kuus aastat. „Tulin ametlikult ära, kui sündis teine laps. Naistelehes oli tol ajal imeline kuupalk 800 eurot ... Aga sain aru – kui kirjutan oma blogisse kaks reklaamartiklit, mis võtab mu päevast 20 minutit – siis saan ka rohkem raha kui see palk ... Nii ma siis ei läinudki ajakirjandusse tagasi, tegin hoopis oma firma.“

Instagramis, kus Mallul on ligi 56 000 jälgijat, tituleerib ta end nii: „Vaba hing ja peoloom. Nali, ma kolme lapse ema.“ Kas määratledki end praegu laste kaudu? „Sellest hetkest peale, kui sa lapsed saad, on see ju paratamatult väga suur osa sinust,“ vastab Mallu. „Kolm last – seda ei ole minu jaoks palju, võiksin veelgi lapsi saada…“