LIDLI AVASTUSRETK | Kevadise aknapesu saladused

Mul on üks hea tuttav, kes töötab koristusfirmas. Temalt olen saanud palju koristamisega seonduvat salainfot. Tema poole pöördusin (nuttes), kui oma lumivalgele vaibale kohvi ajasin, ja just temalt kuulsin, millal ja kuidas peaks kevadel aknaid pesema. Toon välja paar nippi, mida ma enne ei teadnud.

Esiteks – kui elad linnas, vaata välja. Kevadist aknapesu ei ole mõtet ette võtta enne, kui linn on eeltöö ära teinud. Nimelt tänavad puhtaks pesnud. Teadupärast pühitakse igal kevadel suure tolmupilve saatel kokku libedusetõrje jäätmed ja pärast pestakse tänav tänavapesuautoga üle. Kui see on veel tegemata, ei ole mõtet aknaid pesta, sest muidu tolmutatakse need varsti uuesti mustaks.

Klaasipesuvahendi asemel kasuta nõudepesuvahendit. Seda läheb pesuvette vaid üks tilk.

Klaasipesuvahendit polegi vaja?

Teiseks – klaasipesuvahendi asemel kasuta nõudepesuvahendit. Seda läheb pesuvette vaid üks tilk. Mina ostsin oma W5 nõudepesuvahendi Lidlist. Kuna see on väga tõhus ja nõusid pestes kulub seda tõesti vähe, tuleb seda aknapesul veel eriti ettevaatlikult doseerida, et aknad pärast triibuliseks ei jääks. Nõudepesuvahendi võlu peitubki selles, et seda kulub nii vähe, aga samas on see mustuse eemaldamisel superhea abimees.

Kolmandaks – mikrokiudlapp on taeva kingitus, mille üle peaksime kõik tänulikud olema. Päriselt ka! See on meile kättesaadav olnud juba aastaid, kuid ikka veel pole kõik seda enda jaoks avastanud. Aknapesul on mikrokiudlapid asendamatud. Neid on vaja kahte – üks on pesuveega pesemiseks ja teine kuivatamiseks pärast seda, kui suurem vesi on kummiga maha pühitud. Erinevalt ajalehega kuivatamisest ei jää klaasile kunagi ühtegi tindilärakat ega paberiebet. Lidli sortimendis täiesti olemas, proovi ära.