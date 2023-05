Teleseriaalist "Õnne 13" tuntud näitlejanna Maarika Mesipuu-Veebel tegutseb ka hinnatud doulana: „Sünnitamine tuleb mul hästi välja!“

„Kui jään lapseootele, otsin Karita Mikko üles ja temast saab minu sünnitoetaja.“ Üheksa aasta eest andis Maarika (39) endale sellise lubaduse, kui kuulis juhuslikult raadiosaadet Eesti kogenuma doula ehk sünnitoetajaga. Miski puudutas teda tookord otsemaid nii sügavuti, et äratundmine tõi taipamise – see kõik on tema heaks.

Kodusünnitus ja vabanemine

Õigupoolest juhtus see palju varem. Maarika mäletab, et luges muusik Ruslan Trochynskyi pere kodusünnitusest ja teda kõnetasid read, kus ema-isa ütlesid, et nende lapsed on tundnud esimesena oma kodu soojust. „Vau!“ mõtles Maarika nii peas kui ka hinges.