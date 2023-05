„USSIKEELED“ | MAAILM NÕMEDUSI TÄIS: kõik, mis tuleks ära kaotada, alates arvamusest, et naisele on seksiks meest vaja

Seekord räägime asjadest, mis, panevad tegema: iik. Või noh, väkk. See on lai teema, kus saab rääkida nii seksuaalsest rahuldamatusest, enesekindluse puudumisest kui ma millestki nii triviaalsest, et üks meist ei salli, kui tal selja taga seistakse.