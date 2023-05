Koduvägivalla juured on tihti lapsepõlves

Koduvägivalla juured ulatuvad tihti lapsepõlveaegsetesse üleelamistesse, vahendab veebikülg Joyful Heart Fundation. Võimalik, et vägivallatseja nägi lapsepõlves koduvägivalda pealt ning see tekitas temas veendumuse, et peres saab võimutseda vägivalla abil. Koduvägivalla oht suureneb ka suurte elumuutuste ajal, nagu rasedus või pereliikme haigus. Vägivallatseja võib tunda, et teda on unarusse jäetud, ning nõuab tähelepanu rusikate abil. Vägivallani võivad viia ka töökaotus ja majanduslikud raskused. Paraku ei suuda ohver pahatihti neilsamadel põhjustel põgeneda.