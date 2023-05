SUUR LAADAKALENDER | Milliselt kevadlaadalt saab taimi, millisel niisama perega lustida?

Peakorraldajal Pille Marrandil on lisaks töökohustustele lillelaadaga emotsionaalne side. Alles see ju oli, kui ta aastakümneid tagasi kodulinna oodatuimal üritusel Türi kiriku ümber asfaldijoonistuste võistlusel teiste omaealistega mõõtu võttis. Ja kuidas legendaarne kohalik miilits Paali Kolla ristmikul liiklust reguleeris. „Nüüd on mulle öeldud, et mu pea on nagu Exceli tabel,“ muigab ta, „ja jõud mul veel küll raugenud ei ole, ehkki istun praegu päeval-ööl arvuti taga.“