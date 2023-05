Nahaarst harutab lahti kolm visalt püsivat müüti päevitamise kohta: "Päevitamine on kahjulik. Punkt."

Meliva arstikeskuse dermatoveneroloog doktor Alina Brokk on märganud, et inimesed on enda naha tervise suhtes hoolsamaks muutunud ning soovivad tagajärgedega tegelemise asemel rohkem ennetada. Sellegipoolest usub osa inimesi endiselt müüti ohutust või ettevaatlikust päevitamisest. „Päevitamine on kahjulik. Punkt,“ ütleb arst ja harutab allpool lahti kolm levinud müüti