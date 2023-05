Metsalaagrite korraldaja üllatanud: „Vene lapsed ei räägi eesti keelt peaaegu üldse!“

Huvitava tõigana toob Palbo esile laagriseltskonnad, mis ei koosnenud eesti, vaid peamiselt venekeelsetest lastest. Seal kasutasid paljud ukrainlased võrreldes venelastega sootuks rohkem eestikeelseid sõnu.

„Vene lapsed ei rääkinud eesti keelt aga peaaegu üldse,“ oli ta koos teiste Metsaisadega kui mitte šokis, siis siiralt üllatunud, kui nad isegi lihtsa sõnavaraga edastatud lihtsatest ülesannetest mõhkugi aru ei saanud.

„Räägime küll peatsest kõikide koolide üleminekust eesti keelele, aga kui su ees on olnud mitmed kaheksandate klasside lapsed, kes ei saa aru isegi eestikeelsetest lihtlausetest, kuna pole seda keelt üldse kuulama harjunud, tekitab see palju küsimusi. Nagu seegi, et paljud ukrainlased on pandud just sellistesse koolidesse, kus nad kohalike lastega vene keeles suhelda saavad, ehkki koduses õhkkonnas suhtutakse üksteisesse kui vaenupooltesse.“