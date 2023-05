Mis on tupekuulid? Tupekuulide kasutamine ja millised tupekuulid valida?

Kui kuulid ei kuku välja ka kükkide tegemisel, siis olete jõudnud viimase tasemeni – hoidke kuule sees igapäevase rutiini käigus, näiteks kodutööde tegemise, väikese jalutuskäigu või duši all käimise ajal. Kindlasti veenduge, et lihased on piisavalt tugevad ning jalas on püksikud, et kuulid ei kukuks välja potentsiaalselt piinlikes olukordades.