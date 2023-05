EMADEPÄEVA KINGIIDEED: kingitused, mida poest ei saa!

Juba 30 aastat turul tegutsenud Photopoint teeb selle protsessi lihtsaks ja taskukohaseks. Fotomeened.ee lehel saad valida erinevate toodete ja kujunduste vahel, et kohandada oma kingitus just vastavalt enda soovile ja vajadustele.

Lase oma seintel jutustada ilusaid lugusid

Foto : PhotoPoint

Selleks, et kujundada seinapilti, ei pea olema kunstnik. Fotomeened.ee disaineriga on see ülilihtne. Vali pilt, laadi see üles ja telli! Seinapildi loomiseks on mitmeid võimalusi – vali fotolõuend, fotokapa, raamitud fotokapa, fotoakrüül või fotoalumiinium.