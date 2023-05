Parim seriaali naisnäitleja Elina Reinold: „Näitlejal on vaja kogu aeg otsuseid vastu võtta. Elus ma selles nii tugev ei ole."

Kui Elinale (51) helistan, on ta parasjagu kas rongis või autoroolis teel etendusele. Või vastab sõnumiga, et on proovisaalis või seriaalivõttel. Vahel uurib oma märkmikku, et leida intervjuuks vabu tunde, ent ohkab siis, et pole ainsatki ajaauku. Raske on leida hetke isegi selleks, et minna auhinnapeo tarvis kleiti laenutama!

Ühel pühapäeval me siiski kohtume. Põhjala tehases, mille neljandas angaaris esietendub juba nädala pärast Sebastian Talmari „Mehistumise viisid“, kus ka Elinal roll. Et tegemist on bluusikaliga, millele kirjutas muusika Kaisa Ling, tuleb ka laulda – ja palju.