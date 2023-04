LIDLI AVASTUSRETK | Ülestunnistus: kuidas ma Lidlis käima hakkasin?

Olen piisavalt vana, et mäletada Eesti esimeste odavmüügikaupluste teket. Kõik teadsid, kus on soodsam toidukraam, aga samamoodi teadsid kõik, et pood on sisustatud otse laost kohale kärutatud euroalustega ja kõiki asju on valikus umbes täpselt üks. Tahad võid? Palun, siin on üks. Riisi? Jah, pikateraline, kõigi lemmik ju! Otsid vorsti? Hea küll, neid on võib-olla kolm. Aga eestlane ei ole nii väikese valikuga harjunud. Meil peab alati olema mitu alternatiivi. Kusjuures see ei tähenda, et me kõik alternatiivid läbi prooviks. Me lihtsalt tahame, et saaks valida!