Pitskleidi kiituseks: Õrn rõivaese on ühtaegu nii süütu kui ka mässumeelne

Pitsist pikalt vaimustunud teavad, et iga võrratust materjalist valminud riideese on omaette kunstiteos. Selle valmistamiseks on alati kasutatud mitmeid tehnikaid: sõlmimist, kudumist, heegeldamist, õmblemist. Algselt puuvillast, siidist või linasest valminud pits kombineeritakse omaduste parendamiseks näiteks elastaaniga – nii muutub kangas liikuvaks ja sulab kehaga ühte.