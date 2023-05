TONTSURUDEST VAMPIIRLIBLIKATENI: 80aastase Teet Rubeni kogus on tema enda püütud tuhandeid iludusi Eestist Austraaliani

„Näe, see siin on tontsuru. Ainuke liblikas, kes teeb häält. Meenutab sellist hiire piiksumist või ka mesilasema piuksu. Mul on õnneks läinud see heli ka stuudios salvestada,“ kõlab tarmuka kollektsionääri hääles kerge uhkusenoot. Tontsuru on mehe sõnul tubli rändaja ning võib Eestisse jõuda Põhja-Aafrikast või Türgi kandist. Ta võtab üles kiiruse isegi üle saja kilomeetri tunnis.

„Eesti talve tontsuru üle ei elaks, aga eks siia ta satubki pigem harva,“ teab Teet. Tontsuru on öise eluviisiga ja võib toituda ka meest: trügib tarusse, sirutab imilondi välja ja kukub maiustama. Ja välimus on tal veel oi kui äge – valmiku turi on dekoreeritud justkui pealuukujulise joonisega.