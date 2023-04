Kas ka sina oled üksikvananeja?

Solo ager on üle 50aastane inimene, kes elab omal soovil või olukorra sunnil üksi, kellel pole lapsi või kes oma lastega läbi ei käi. USAs näiteks elab 12 miljonit üle 65aastast üksi – 27% selles vanuses elanikkonnast, mis on maailmarekord. Suurem osa neist on naised, vahendab veebikülg lifecareaffordability.com. Psühholoogid toonitavad: üksikud peavad oma tuleviku kindlustamiseks varustama end turvavõrguga, mis koosneb sugulastest, usaldusväärsetest sõpradest ja tasulistest spetsialistidest, kes saavad neid aidata rahaasjade ajamisega, takistada üksildustunde siginemist ning langetada nende eest meditsiinilisi otsuseid, kui nad peaksid teovõimetuks jääma.