LÄHEB JÄLLE MÖLLUKS! Algaval Eurovisioni lauluvõistlusel saab hääletada ka „muu maailm“!

Muidugi mäletame, et tegelikult pidanuks tänavune maailma suurim telesaade tänu Torinos esikoha saavutanud Kalush Orchestra laulule „Stefania“ saama teoks Ukrainas. Paraku tuli asukohta Venemaa agressiooni tõttu vahetada ja liisk langes teise koha pälvinud Ühendkuningriigile.

Kandideerivaid linnu oli üle kogu kuningriigi täpselt kakskümmend, kuid korraldajate valik langes Liverpoolile. On ju sel mereäärsel metropolil maailma mõjutanud popmuusikaga tihe seos – just siit on pärit The Beatles, just siit on pärit ka sellised ilma teinud nimed nagu Frankie Goes To Hollywood, Dead or Alive, Mel C, Atomic Kitten jpt.