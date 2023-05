Trendikas terrassi ja rõdu sisustus: mida selleks vajate?

Et Eestimaa üürikesest suvest maksimumi võtta, tuleks kindlasti soetada korralik aiamööbel või praktiline terrassimööbel. Meeleolu aitab luua aiamööbli komplekt , mis on ühtlasi mugav ja ilmastikukindel. Lamamistool, võrkkiik, lauad-toolid, korvtool, päikesevari – kõik need aitavad suve veelgi rohkem nautida.

Rõdu- ja terrassisisustuses on jätkuvalt populaarne roheluse ja taimede kasutamine – olgu need siis potitaimed, lilleseaded või vertikaalsed aiad. Levinud on loodussõbralikud terrassimööbli materjalid nagu bambus ja puit. Samuti võib näha looduslikke toone, rohelist ja pruuni, mis loovad rahuliku ja lõõgastava atmosfääri.

Foto : kaup24

Trendikas ripptool

Populaarsust koguvad ripptoolid on uskumatult mugavad, sest on varustatud eemaldatava pehme istumisalusega, mida on ka lihtne puhastada. Veeta õhtu sellises toolis hea raamatu või teetassiga on ideaalne moodus pikast päevast lõdvestuda. Kui otsite puhkehetkeks maksimaalset mugavust, on see hit-toode on just teie jaoks!