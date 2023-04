Kuidas osta kasutatud jalgratast?

Kui lähed ratast ostma otse omanikult, oskab ta tõenäoliselt vastata kõigile tekkivatele küsimustele. Kindlasti pead aga pärima selle kohta, millal ja kust see osteti ning kas tšekk on alles. Millal tehti viimane hooldus? Kas välja on vahetatud originaalosi ja kui palju on sellega sõidetud?