ME SAAME HAKKAMA! Varajases nooruses ema kaotanud vanemlusmentor Kertriin Petrov õpetab lapsevanematele, kuidas probleeme hõlpsalt seljatada

Võõpsus elavad Petrovid on justkui musternäide õnnelikust perekonnast. Igor ja Kertriin (41) on kooselus kakskümmend ja abielus kolm aastat, peres kasvavad kaks poega Aap (18) ja Juss (12) ning tütar Liisu (11). Kertriini sõnul on isegi mehega kõik asjad nii selgeks räägitud, et konfliktide tekkimine näib mõeldamatu.

Varakult iseseisvaks

Kertriin kasvas koos kahe õega, aga kui ema autoõnnetuses hukkus, pöördus tema maailm pea peale. Üheksa-aastase tüdrukuna tajus ta täpselt, milline oli elu emaga ja milline ilma temata. Isa jäi leinaga hätta, tõmbus täiesti endasse ja kolm õde pidid varakult iseseisvuma. Ise süüa tegema, pesu pesema, kolme lehma ja hulga sigade, küülikute ja kanade eest hoolitsema.