EKSKLUSIIVSELT VAID NAISTELEHES | Raadiohääl Andres Puusepp ja tema kallim Sandra Siimussaar räägivad oma värskest armastusest: „Me ei korda eelmistes suhetes tehtud vigu.“

Mullu 7. augustil Ironmani finišijoont ületades oli Andrese (36) esimeseks õnnitlejaks pisarais abikaasa Birgit, kes oli mehele ettevalmistuste teekonnal suureks toeks. Miski ei viidanud sellele, et vaid poolteist kuud hiljem oli paar lahku läinud.

Tegelikult olid asjad hapud juba üle aasta.

Räägib suu puhtaks

„Algatuseks tahangi lõplikult selgeks rääkida, et Sandra (27) minu kõrval ei ole põhjus, miks me Birgitiga lahku läksime. Ei olnud nii, nagu linnalegendid räägivad, et võtsin uue naise ja jätsin teise maha. Minu ja kohe varsti ka ametlikult mu ekskaasa Birgiti suhted olid keerulised juba üle aasta. Käisime paariteraapias ja üritasime päästa, mis päästa annab. Me ei visanud oma abielu niisama prügikasti, me nägime selle toimimise nimel vaeva. Aga ma ei saanud lahti tundest, et midagi on väga valesti,“ räägib Andres ühe jutiga pikalt südamel olnust.