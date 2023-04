RAHVUSVAHELISE TANTSUPÄEVA EEL | Tanja Mihhailova-Saar usub: „Argiõhtul koos köögis tantsimine ei ole vähem oluline kui pulmatants.“

Tanja Mihhailova-Saar, laulja: «Kui tegemist pole just kontserdiga, soovin väga, et saaksin laval esinedes rahva ruttu tantsuplatsile. Tahan, et kõik tunneks ennast hästi ja paneksid hullu. Õpetan ka tantsu, mida kõik saavad kaasa hüpata.

Pärast kooli lõpetamist oli mu lemmikstiil vabatantsul põhinev džässistiil. Laval aga tantsime popstiilis. Korraga lauldes ja tantsides tuleb muidugi arvestada, et jätkuks võhma. Ja näiteks pika noodi ajal hüpata ei saa. Stiilivalik sõltub publikust – perepäeval ma ei kanna väga minit ja ka tantsuliigutused on mahedamad.“