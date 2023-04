PARIM VERSIOON ISEENDAST: vabane hirmudest ja ärevusest koputusteraapia abil

Kreeda õpetatu tuli meelde puu otsas

Kiidusõnu jagub Kreeda koolitustele ohtralt. „Suur suur aitäh, Kreet, see oli võrratult hästi ja kasulikult veedetud päev. Olen väga tänulik kõige eest ja mul on nii hea meel, et valisin Sind oma õpetajaks, intuitsioon juhatas mind!” ütleb üks osalenuist.

„Tunnen emotsioonide vabastamise tehnikat kasutades sageli naha all tugevat sooja surinat,“ kirjeldab teine, keda EFT on aidanud. Ta märgib, et mõne teema puhul hakkab oluliselt kergem juba pärast traumapunktile koputamist. „Olen rahulik ja positiivne, uskudes, et suudan endale luua parema tuleviku. Näen pärast koolitust iseendast ja ümbritsevast selgemat ja laiemat pilti... ja kergem ning rahulikum on olla.“