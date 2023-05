Laine Randjärv alustas küpses eas uut kooselu: „Poliitikas karjääri tegeva naisterahvaga suhete loomine on suur julgustükk.“ 

ET OLEKS KOOS MÕNUS! Laine Randjärv tunnistab, et küpses eas uut suhet alustada ja hoida on hoopis midagi muud kui noorpõlves. „Hindad teisi väärtuseid ning peamine, et koos oleks mõnus ja pingevaba olla. Muidugi on meil Mardiga ka mitmeid huvisid, mis meid ühendavad.”